Алиментщику запретили покидать Израиль почти 8000 лет

Австралиец Ноам Хупперт получил запрет на выезд из Израиля до 9999 года (7978 лет) до тех пор, пока он не погасит весь долг по алиментам перед своими детьми, – сообщает Jerusalem Post.

По мнению 44-летнего Хупперта, в Израиле распространена дискриминационная практика наказывать таким образом иностранцев, которые разводятся с израильскими женами. Он уточняет, что любая израильтянка при отсутствии желания договариваться о сумме алиментов во внесудебном порядке, может обратиться к властям и запросить у них запрет на выезд бывшему супругу.

Jerusalem Post уточняет, что сумма алиментов на 2013 год, когда запрет вступил в силу, составляла $3,34 млн. Ноам Хупперт, работающий в фармацевтической компании должен выплачивать 5000 новых израильских шекелей (около 120 000 руб.) каждому своему ребенку ежемесячно до тех пор, пока тем не исполнится 18 лет.

Кинематографист Сорин Лука, работающий над кинокартиной «Без права выезда», посвященной этой проблеме, рассказывает: «Как только отец получит решение о запрете выезда, он может быть заключен в тюрьму на срок до 21 дня, независимо от того, есть ли у него возможность платить алименты или нет, без какого-либо изучения его финансов. Ожидается, что мужчины будут платить 100% или даже больше своего дохода».

В свою очередь Газета. ру сообщает, что о распространенности подобного рода ограничений сообщает и сайт Государственного департамента США, тем самым призывая американцев проявлять осмотрительность при заключении брака с израильтянками.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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