Netflix извинился за обиду, нанесенную Украине

Министр культуры Украины Александр Ткаченко, ссылаясь на ответ от Netflix на его официальное письмо, заявил, что компания в своих будущих проектах будет корректнее изображать украинцев, чтобы не задевать их чувства, – сообщает издание Взгляд.

Ранее Ткаченко возмутившись образом украинки в новом сезоне сериала «Эмили в Париже» канала Netflix, написал в своем телеграм-канале: «Так не должно быть. Направлю текст нашей позиции «Нетфликсу». Также он назвал образ героини сериала «карикатурным» и «оскорбительным».

Согласно сюжету, одной из героинь является украинка из Киева по имени Петра. В одной из серий Петра учит другую героиню сериала воровать одежду из магазина, за что американка стыдит свою знакомую и просит ее вернуть вещи. На это украинка отвечает, что не может этого сделать, так как боится, что ее депортируют из страны.

Комментируя извинения Netflix, украинский министр культуры отметил, хотя изображение украинки в сериале и является художественным образом, украинцы имеют право высказать в связи с этим свое недовольство.

«Такая активная общественная позиция точно будет способствовать тому, чтобы при дальнейшем показе персонажей украинского происхождения в будущих съемках Netflix было учтено отношение украинцев. Эта ситуация поднимает важный вопрос – имидж Украины за рубежом», – заявил Ткаченко.

Киев, Иван Бабурин

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