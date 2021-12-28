На золотом руднике в Судане погибли почти 40 человек

Правительственная компания Sudanese Mineral Resources Company сообщила во вторник, 28 декабря, что при обрушении золотого рудника в провинции Западный Кордофан на юге Судана погибли, по меньшей мере, 38 человек.

В обнародованном заявлении говорится: «Генеральный директор компании Sudanese Mineral Resources Company Limited, директор отделения компании в штате Западный Кордофан и сотрудники компании насчитали... 38 старателей, погибших в результате обрушения рудника Ум Дрисая».

Сообщается также, что ранее местные власти уже закрывали рудник из-за обрушения и запретили там добычу полезных ископаемых. Объект какое-то время охранялся силами безопасности, но «после того, как охрана была снята, старатели вновь проникли на рудник для работы».

Хартум, Иван Бабурин

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