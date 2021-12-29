В Иркутске возбуждено дело о взятке сотруднику МЧС за продолжение работы ТРЦ

Следователи в Иркутске возбудили уголовное дело о даче взятки сотруднику МЧС. Менеджер компании, которая управляет крупнейшим в городе ТРЦ «Сильвер молл», предлагал деньги за то, чтобы не приостанавливали работу комплекса из-за нарушений требований пожарной безопасности.

По версии следствия, 24 декабря менеджер управляющей компании передал замначальника одного из отделов ГУ МЧС России по Иркутской области взятку в размере 1,5 млн рублей и бутылку дорогостоящего шампанского. Менеджер компании просил сотрудника МЧС не направлять в суд материалы в связи с невыполнением управляющей компанией ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности в ТРК «Сильвер молл», а также не приостанавливать деятельность торгового комплекса из-за выявленных нарушений, сообщила пресс-служба областного управления СК РФ.

Сотрудник МЧС от взятки отказался. Менеджера задержали на месте преступления. Против него возбудили уголовное дело по ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста.

Накануне региональный главк МЧС сообщил о выявлении в ходе внеплановой проверки более 30 грубейших нарушений требований пожарной безопасности в «Сильвер молл». Вынесено решение о временном запрете деятельности торгового центра. Инспекторы государственного пожарного надзора опечатали двери ТРЦ. Материалы проверки направлены в суд.

Иркутск, Наталья Петрова

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