В Дагестане неизвестный сжег полицейские машины

Полиция города Дагестанские Огни ищет поджигателя, испортившего служебные автомобили. Неизвестный сжег две машины, припаркованные около отдела полиции.

Инцидент случился в ночь на 27 декабря. По предварительным данным, злоумышленник приехал к отделу ОВД на велосипеде и привез с собой горючие материалы. Он поджег машины, убедился, что огонь занялся, и сбежал на своем транспорте, передает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

Пламя повредило только две машины, остальные автомобили не пострадали. Полиция устанавливает личность поджигателя и намерена привлечь его к ответственности.

Дагестанские Огни, Наталья Рязанова

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