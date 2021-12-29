В заповеднике Кузбасса поймали с ружьем чиновника департамента по охране животного мира

В Кузбассе сотрудника департамента по охране животного мира Владимира Григорьева обнаружили в заповеднике «Кузнецкий Алтау». У чиновника было ружье «Тигр» с 40 патронами, но не было пропуска на охраняемую территорию и разрешения на оружие.

«При задержании были изъяты 45 хариусов и орудие лова – удочка. А «вишенкой на торте» стало видневшееся из реки ветровое стекло утопленного снегохода», – говорится в сообщении на сайте заповедника.

Чиновник заявил, что хотел пересечь реку Средняя Терсь на снегоходе, но не рассчитал глубину и утопил транспортное средство, а затем начал рыбачить. При этом оказалось, что Григорьев находился при исполнении служебных обязанностей и должен был патрулировать охотничьи угодья.

Нарушителю выписали два административных штрафа общей суммой в 56 625 рублей. Известно, что в 2016 году Григорьев уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Кемерово, Зоя Осколкова

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