На Чукотке дело ложного колумбайнера передано в суд

Угрожавший расстрелять школу житель Анадыря пойдет под суд за ложное сообщение об акте терроризма. Подросток признался, что хотел похулиганить, но оказался под следствием.

Напомни, 13 октября 17-летний бывший ученик школы в Анадыре через мессенджер разослал сообщение, что готовит нападение на учебное заведение. Он приложил фотографию с оружием, которую испуганные школьники показали учителям.

К делу подключились полиция и Следственный комитет. Позже парень сознался, что не собирался устраивать перестрелку в школе. Он признал вину в ложной угрозе объекту социальной инфраструктуры (ч. 2 ст. 207 УК РФ)

Следователи проверили деятельность подростка и выявили кражу с банковской карты знакомого. С помощью чужого телефона подросток сделал несколько переводом на свой счет на общую сумму более 170 тыс. рублей.

«Вину молодой человек признал полностью, в содеянном раскаялся, а также добровольно в полном объеме возместил причиненный потерпевшему имущественный ущерб», – пояснили в управлении СКР по Чукотскому АО. Дело передали прокурору для проверки, затем оно отправится в суд.

Анадырь, Наталья Рязанова

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