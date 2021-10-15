Подросток задержан за угрозу расстрелять свою бывшую школу в Анадыре

Полиция Анадыря задержала несовершеннолетнего местного жителя за угрозу нападения на школу. При обыске у него нашли пневматическое оружие, сообщила мэрия города.

Подозреваемый 13 октября написал в общий чат в мессенджере, что готовится напасть на школу, где ранее учился. Ученики показали сообщение учителям, а те – полиции.

«Удалось предотвратить возможные негативные последствия. 13 октября текущего года был установлен и задержан несовершеннолетний житель села Тавайваам – бывший ученик обеих школ города», – рассказали в администрации Анадыря.

Подросток заявил, что просто хулиганил, когда писал в чат. Но при обыске в его жилье нашли пневматическое оружие, и угрозу восприняли всерьез. Правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также избрании меры пресечения.

Напомним, власти Абакана усилили меры безопасности в школах города из-за угрозы нападения. Угрозы появились в родительских чатах, и мэрия решила лучше защитить несовершеннолетних.

На фоне сообщений о нападениях на учебные заведения Минобрнауки РФ посоветовал проверить школьников на склонность к насилию. Учителя посчитали инициативу обоснованной и отметили, что дети стали более агрессивными.

Анадырь, Наталья Рязанова

Анадырь. Другие новости 15.10.21

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