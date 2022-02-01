Амурчанин проведет 11 лет в колонии за поджог знакомой с детьми

Суд признал 24-летнего жителя Амурской области виновным в попытке убийства знакомой с двумя детьми. Константиновский районный суд приговорил мужчину к 11 годам в колонии, сообщили в пресс-службе суда.

Обвинение доказало, что в июне 2021 года в селе Константиновка подсудимый поссорился со своей знакомой, матерью двух детей. Когда женщина с детьми находилась дома, подсудимый поджег ее дом, зная, что внутри есть люди.

Пострадавшая успела выбежать из горящего здания и вынести детей 4 и 11 лет. Но семья лишилась жилища и имущества. Женщина сразу указала, кого подозревает во внезапном пожаре, и мужчину задержали спустя несколько часов.

Ранее житель Марий Эл попался на попытке сжечь заживо трех человек. Он запер в квартире сожительницу, ее дочь и соседку и устроил пожар. Спасатели подоспели вовремя, подозреваемый арестован.

Константиновка, Наталья Рязанова

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