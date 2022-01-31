Жителя Марий Эл арестовали за поджог квартиры с тремя женщинами внутри

Суд в Республике Марий Эл арестовал жителя Куженерского района за попытку убийства трех человек. По версии следствия, 43-летний мужчина пытался заживо спалить в квартире сожительницу, ее дочь и знакомую.

Инцидент случился 26 января в квартире подозреваемого на втором этаже многоквартирного дома. Пьяный мужчина поссорился с сожительницей и заявил, что убьет ее. Женщины собрались в спальне, мужчина бросил в комнату две горящие газеты и заблокировал дверь.

«Он поджег прихожую, запер дверь и покинул квартиру. Сожительнице и соседке удалось покинуть квартиру через окно. Девушку спасли пожарные. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – рассказали в управлении Следственного комитета по республике.

Следствие ведется по ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом).

Напомним, в Курганской области молодой человек поссорился с собутыльниками и поджог дом, пока его знакомые спали. Сам он успел выбежать из здания.

Йошкар-Ола, Наталья Рязанова

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