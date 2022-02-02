Житель Пскова забил мать до смерти

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти жительницы города Остров Псковской области. По версии следствия, сын женщины бил ее, пока та не умерла, сообщили в пресс-службе управления СКР по региону.

Тело женщины нашли вечером 1 февраля в ее собственном доме. Погибшая была сильно избита, специалисты предположили, что травмы от ударов и стали причиной смерти. Предварительно установлено, что женщина поссорилась с сыном, который в пылу ссоры принялся ее избивать.

Назначены экспертизы, выясняются все обстоятельства случившегося. По ч. 1 ст. 105 УК РФ подозреваемому может грозить от 6 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал «Новый День», 14-летняя школьница в Омской области организовала убийство своей сестры, матери и ее сожителя. Она подговорила своего 17-летнего парня лишили жизни ее родных, которые были против отношений подростков.

Псков, Наталья Рязанова

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