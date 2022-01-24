Омская школьница призналась в организации убийства своей семьи

Полиция в селе Юрьевка Омской области задержала 14-летнюю школьницу и ее 17-летнего парня по делу об убийстве семьи из трех человек. Подростки признались, что лишили жизни мать и отчима девочки и ее сестру.

Напомним, в ночь на 22 января в омском селе была убита 35-летняя женщина, ее сожитель и 10-летняя девочка-инвалид с болезнью опорно-двигательного аппарата. В живых остались 14-летняя дочь и 6-летний сын женщины, убежавшие к соседям. Правоохранители несколько дней искали мужчину по описанию, данному девочкой.

Оказалось, мотивом для преступления стала неприязнь матери к ухажеру старшей дочери. Девочка решила разделаться с родителями и сестрой-инвалидом, за которой не хотела ухаживать.

«Школьница подговорила своего парня совершить убийство ее матери и отчима. Парень взял у своего знакомого и наточил штык-нож для забоя домашних животных и около двух часов ночи 22 января с заднего двора через открытую подружкой дверь пробрался в дом, где нанес смертельные ножевые ранения спящим взрослым, а также 10-летней девочке», – рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Девочка забрала младшего брата и побежала к соседям, а полиции рассказала, что в дом ворвался неизвестный мужчина. Следователи проверили доказательства и поняли, что школьница говорит неправду.

Подростков задержали, следователи готовят документы для взятия их под стражу. Школьница и ее парень признались в содеянном.

Юрьевка, Наталья Рязанова

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