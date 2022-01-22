В Сибири неизвестный убил троих, в том числе маленькую девочку

В сибирском селе обнаружили тела трех человек – мужчины, женщины и ребенка. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Как стало известно, убийца расправился с матерью, ее сожителем и 10-летней дочерью. На телах убитых обнаружены ножевые ранения. В СКР уточнили, что двое детей – 14-летняя девочка и ее 6-летний брат спаслись, убежав из дома к соседям.
По этому факту Следственным правлением регионального СКР возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
На месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего, рассматриваются различные версии.
Прокуратура Омской области взяла на особый контроль ход расследования данного уголовного дела.
Омск, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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