В Сибири неизвестный убил троих, в том числе маленькую девочку

В сибирском селе обнаружили тела трех человек – мужчины, женщины и ребенка. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как стало известно, убийца расправился с матерью, ее сожителем и 10-летней дочерью. На телах убитых обнаружены ножевые ранения. В СКР уточнили, что двое детей – 14-летняя девочка и ее 6-летний брат спаслись, убежав из дома к соседям.

По этому факту Следственным правлением регионального СКР возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

На месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего, рассматриваются различные версии.

Прокуратура Омской области взяла на особый контроль ход расследования данного уголовного дела.

Омск, Зоя Осколкова

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