В Иркутске прокуратура проверяет, почему у скорой не оказалось носилок для ребенка

Иркутский школьник сломал ногу, но бригада скорой помощи предложила ему «допрыгать» до машины, чтобы попасть в больницу. Руководство станции сокрой помощи и прокуратура проверяют обстоятельства инцидента.

Семиклассник получил травму 11 января, в школу вызвали скорую и мать ребенка. Родственница приехала быстрее неотложки и наблюдала, в каких условиях ее сына везли в больницу. Врач скорой помощи сказал, что в машине нет носилок, и без осмотра сделал школьнику обезболивающий укол.

«А что, он ребенок, допрыгает до машины. Одна нога-то здоровая», – привела слова медика мать пострадавшего.

Носилки нашлись в школе, но в машине ребенка расположили сидя и так везли до самой больнице. Травматолог удивилась такому способу доставки. После рентгена у школьника подтвердили перелом бедра.

«Организована проверка сведений о травмирования несовершеннолетнего и ненадлежащем оказании скорой медицинской помощи. Будет дана оценка исполнения законодательства при оказании медицинской помощи, действиям сотрудников», – сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Главный врач ОГБУЗ «Иркутская станция скорой медицинской помощи Игорь Журавлев обещал, что этот случай будет тщательно проверен.

В начале января министерство здравоохранения Иркутской области уже проверяло работу скорой помощи в связи со смертью восьмиклассницы, к которой бригада ехала 48 минут. У девочки случился инсульт, но диспетчер предположила, что школьница приняла наркотики.

Иркутск, Наталья Рязанова

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