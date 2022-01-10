Минздрав Иркутской области проверяет прибытие скорой почти через час к школьнице с инсультом

Министерство здравоохранения Иркутской области начало служебную проверку в связи со смертью восьмиклассницы, к которой бригада скорой помощи ехала 48 минут. У девочки случился инсульт, но диспетчер предположила, что школьница приняла наркотики.

Юной жительнице Братска внезапно стало плохо, ей вызвали скорую. Диспетчер предположила, что школьница приняла наркотики или беременна, и отправила машину из другого района. Скорая добиралась 48 минут, в течение которых у девочки начались судороги, рвота, она потеряла сознание.

В больницу школьница прибыла уже в коме, и ее состояние ухудшилось до комы 3 степени. Врачи поставили диагноз: инсульт. Через 15 дней ребенок умер в больнице, рассказала знакомая семьи в соцсетях. История получила большой резонанс: иркутяне считают, что ребенок получил помощь с большой задержкой.

В региональном Минздраве случай назвали редким. Местных врачей консультировали специалисты из Иркутска. Теперь проводится служебная проверка.

«Министерство здравоохранения региона проводит служебную проверку. На данный вызов была направлена первая освободившаяся бригада СМП», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Новосибирске возбудили уголовное дело после смерти школьницы в больнице. Девочку положили в стационар, но выписали в тот же день после пары уколов, а вечером она умерла.

Иркутск, Наталья Рязанова

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