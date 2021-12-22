СКР расследует смерть школьницы из-за врачебной ошибки под Новосибирском

Прокуратура Новосибирской области передала в Следственный комитет материалы о смерти школьницы в больнице, куда ребенка привозили дважды за сутки. СКР возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей.

Инцидент случился 31 октября. 13-летняя школьница пожаловалась на боли в животе и рвоту, и ее положили в стационар. После пары уколов девочку отправили домой. Но там ей стало хуже, и она снова оказалась в больнице. Той же ночью ребенок умер.

«Работниками учреждения не были своевременно приняты надлежащие меры к диагностике имеющегося у малолетней заболевания, в результате чего ей не была своевременно оказана квалифицированная медпомощь», – пояснили в управлении СКР по региону.

Проверка проводилась полицией, но в связи с большим резонансом в обществе прокуратура передала дело в СКР. Следователи уже изъяли медицинские документы и назначили необходимые экспертизы. Прокуратура оставила ход следствия на контроле.

Напомним, во Владивостоке расследуют смерть младшеклассника в больнице. Мальчика почти сутки передавали из одной больницы в другую, пока ребенок не скончался в реанимации.

Новосибирск, Наталья Рязанова

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