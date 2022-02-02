В Ингушетии полиция раскрыла банду подпольных оружейников

Полиция задержала участников преступной группы, занимавшейся в Ингушетии переделкой и продажей оружия. Задержаны трое подозреваемых, изъяты пистолеты, автомат и боеприпасы, сообщили в пресс-службе МВД России.

Сотрудники ФСБ России и Росгвардии в январе задержали одного из участников группы. Позже удалось установить еще трех подозреваемых, двое из них занимались переделкой охолощенного оружия под стрельбу боевыми патронами.

«Задокументировано пять фактов сбыта оружия. При обысках изъяты три пистолета Макарова и автомат Калашникова с признаками внесения конструктивных изменений, а также различные боеприпасы, составные части оружия и инструменты», – говорится в сообщении.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 222 и ч. 2 ст. 223 УК РФ. Суд одобрил взятие под стражу двух подозреваемых, третьего отпустили под обязательство о явке.

Как сообщал «Новый День», в декабре в Сунженском районе Ингушетии нашли схрон с оружием. Силовики связали найденное оружие с признанным террористом Рустамом Борчашвили, которого ликвидировали год назад.

Магас, Наталья Рязанова

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