Силовики нашли схрон с оружием уничтоженного боевика

Схрон с оружием в Сунженском районе Ингушетии оборудовал признанный террористом Рустам Борчашвили. Силовики нашли запасы вооружения и боеприпасов в начале декабря. Самого боевика ликвидировали год назад, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Тайник удалось найти 4 декабря на северной окраине села Мужичи. Его принадлежность установили лишь накануне. По факту незаконного хранения оружия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ.

По информации источника, в октябре 2020 в окрестностях чеченского села Ассиновское боевик устроил перестрелку с сотрудниками ФСБ и полиции. В результате он погиб.

Напомним, с 2016 по 2021 годы на Северном Кавказе проведено более четырех тысяч спецопераций, в ходе которых уничтожены 250 боевиков. За это время силовики нашли и закрыли 29 баз подготовки боевиков, 517 схронов с оружием и боеприпасами.

Магас, Наталья Рязанова

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