За пять лет на Северном Кавказе ликвидировали 250 террористов

С 2016 по 2021 года Объединенная группировка войск провела на Северном Кавказе более четырех тысяч спецопераций, в ходе которых были уничтожены 250 боевиков. Об этом сообщается на сайте Росгвардии.

В течение пяти лет было обнаружено 29 баз подготовки боевиков, 193 их стоянки, 517 схронов. В результате проведенных мероприятий изъято свыше 4,5 тысячи единиц огнестрельного оружия, около 300 тысяч боеприпасов различного калибра, более тонны взрывчатых веществ.

«В рамках повышения эффективности этой работы налажен интенсивный обмен опытом с антитеррористическими подразделениями других государств, – рассказали в Росгвардии. – Так, представители сил специального назначения Росгвардии неоднократно выезжали в Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Казахстан, где отрабатывали вопросы антитеррористической подготовки».

В День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) ведомством проводится всероссийская акция «Вместе против террора». Росгвардейцы совместно с местными властями организуют для детей и молодежи мемориальные и учебно-методические мероприятия, посвященные памяти жертв террористических актов и правоохранителей, погибших при выполнении служебного долга.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.09.21

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