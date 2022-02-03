Отчим неделю истязал девятимесячного ребенка-инвалида, пока его мать была в отъезде

В Омской области задержали мужчину по подозрению в истязании девятимесячного сына сожительницы. У пострадавшего ребенка имеется инвалидность. Мальчик получил многочисленные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Женщина с тремя детьми и сожителем переехала в ноябре прошлого года в Омск из Нижневартовска, информирует областная прокуратура. 26 января мать уехала в Нижневартовск для оформления документов, оставив сожителя с тремя детьми 2017, 2020 и 2021 годов рождения.

По версии следствия, в период с 26 января по 1 февраля 32-летней мужчина «с целью наказания и причинения физических страданий малолетнему систематически наносил множественные удары руками по голове ребенка, а также брал его за ноги, переворачивал вниз головой и тряс его».

В результате ребенку были причинены множественные травмы, в тяжелом состоянии он госпитализирован, сообщает областная прокуратура. У матери есть еще двое малолетних детей, их поместили в специализированный дом ребенка.

Прокуратура по факту истязания девятимесячного ребенка проводит проверку действий органов деятельности органов системы профилактики в части полноты принимаемых мер, направленных на предупреждение фактов жестокого обращения с несовершеннолетними.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства. Следствие готовит ходатайство в суд об аресте подозреваемого.

Омск, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»