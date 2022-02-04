Омского истязателя младенца-инвалида арестовали на два месяца

Суд в Омске санкционировал арест 32-летнего Павла Живодера, обвиняемого в систематическом истязании девятимесячного сына-инвалида своей сожительницы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Мужчина проведет под стражей как минимум два месяца, уточняет областная прокуратура. Ребенок в результате истязаний получил многочисленные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как отметили в СК РФ, следователи и суд мотивировали свое решение об аресте тем, что «Павел Живодер обвиняется в совершении тяжкого преступления, вызвавшего широкий общественный резонанс ввиду своей жестокости».

«Характер и обстоятельства содеянного позволяют сделать вывод о том, что он, находясь на свободе, может воспрепятствовать расследованию и скрыться от органов следствия и суда», – говорится в сообщении.

В ходе допроса обвиняемый вину признал. Однако в суде он возразил против ареста, заявив, что спас жизнь ребенку.

Ранее сообщалось, что женщина с тремя детьми и сожителем переехала в ноябре 2021 года в Омск из Нижневартовска. 26 января мать уехала в Нижневартовск для оформления документов, оставив сожителя с тремя малолетними детьми. По версии следствия, в течение недели 32-летний мужчина истязал мальчика с инвалидностью: бил по голове, брал за ноги и переворачивал вниз головой, тряс его. В результате ребенок получил множественные травмы, сейчас он находится в реанимации. Двое других детей помещены в специализированный дом ребенка. По данным детского омбудсмена региона, семья на профилактическом учете в Омске не состояла.

Омск, Наталья Петрова

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