На Чукотке полиция задержала пристававшего к подростку мужчину

Полиция в Анадыре разыскала и задержала подозреваемого в домогательствах к мальчику во время поездки в автобусе. Правоохранители ищут других пострадавших от действий мужчины, сообщили в пресс-службе УМВД по Чукотскому АО.

«Женщина, находившаяся в том же общественном транспорте, рассказала, что к мальчику начал приставать мужчина. Однако, подростку удалось отойти от преследователя», – говорится в сообщении.

Полицейские установили личность подозреваемого по записям с камер видеонаблюдения. Через несколько часов 39-летний мужчина был задержан, с ним работают следователи. Его фотографию опубликовали на сайте УМВД.

«Уважаемые граждане! Если кто-то из вас или ваших близких пострадал от его противоправных действий, сообщите в полицию. Родителям необходимо провести беседы с детьми и рассказать, что нужно делать в таких ситуациях, обсудить вопросы телесной неприкосновенности», – призвали правоохранители.

Напомним, в приморском Партизанске арестовали тренера секции смешанных единоборств по делу о домогательствах к несовершеннолетним.

Анадырь, Наталья Рязанова

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