В Приморье тренера ММА взяли под стражу за домогательства

Тренер секции смешанных единоборств в Партизанске стал подозреваемым в деле о домогательствах к несовершеннолетним. Следственный комитет добился ареста 55-летнего мужчины, сообщили в управлении СКР по Приморскому краю.

Три воспитанницы секции пожаловались на неприличное поведение тренера во время занятий. Следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера).

«По ходатайству следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – пояснили в ведомстве.

Ка сообщал «Новый День», В Башкирии 33-летнего тренера по кикбоксингу подозревают в изнасиловании 14-летней воспитанницы. После содеянного мужчина сорвался в бега, его объявили в розыск.

Партизанск, Наталья Рязанова

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