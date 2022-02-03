В Москве второклассник, защищая мать, ударил ножом ее обидчика

В Москве девятилетний мальчик ударил ножом мужчину, который начал избивать его мать. Обидчик женщины помещен в реанимацию. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел утром 2 февраля, сообщает РЕН ТВ. 36-летний мужчина пришел в гости к матери второклассника. После ссоры с женщиной он начала ее бить. Мальчик увидел это и решил защитить мать. Школьник взял на кухне нож и пырнул обидчика в область поясницы.

В итоге мужчину госпитализировали с ранением в области почки. Его прооперировали. Врачи оценивают состояние мужчины как тяжелое, он находится в реанимации.

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»