В хабаровском крае мать погибших в пожаре детей получила срок

Суд в Хабаровском крае приговорил местную жительницу к 4,5 года в колонии общего режима по делу о смерти двух человек по неосторожности. Женщина оставила детей дома с работающим неисправным насосом, который загорелся.

Пожар случился 6 марта в поселке Березовый Солнечного района. Мать троих детей оставила их дома одних и ушла к знакомой. В доме остался включенным неисправный электронасос, который вызвал перегрузку в сети и пожар. Женщина вернулась в задымленный дом и вызвала скорую.

Детей двух и трех лет врачи не сумели спасти после отравлением угарным газом, а пятилетний ребенок выжил.

«Жительница поселка Березовый признана виновной в причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Суд назначил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», – пояснили в управлении Следственного комитета по региону.

Напомним, девочки трех и четырех лет погибли в пожаре в Екатеринбурге, пока их мать ходила в магазин. Дети отравились угарным газом во время пожара.

Хабаровск, Наталья Рязанова

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