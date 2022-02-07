Сахалинка попала в реанимацию из-за прорыва трубы отопления

Три человека получили ожоги из-за прорыва трубы отопления в многоквартирном доме в Холмске на юге Сахалина. Прокуратура начала проверку инцидента.

Утром 7 февраля в подъезде многоквартирного дома лопнула труба системы отопления, и площадку у первого этажа затопило кипятком. Очевидцы рассказали, что подъезд заволокло паром, и жительница третьего этажа попала в лужу с горячей водой. В связи с сильными ожогами ее увезли в реанимацию.

Ожоги получили и два сотрудника коммунальных служб, прибывшие устранить аварию. Один работник получил тяжелые ожоги, второй находится в удовлетворительном состоянии. Все трое пострадавших доставлены в хирургическое отделение районной больницы, им оказывается вся необходимая помощь, добавила главный врач холмской ЦРБ Светлана Мищенко.

Прокуратура следит за ситуацией и готова применить меры прокурорского реагирования.

«Организована проверка соблюдения МУП «Эталон», МУП «Тепло» требований жилищно-коммунального законодательства. Будет дана оценка действиям должностных лиц при ликвидации аварии на участке теплоснабжения», – пояснили в ведомстве.

Напомним, житель Костромы получил ожоги 1-2 степени в луже горячей воды, получившейся при прорыве трубы отопления. Рабочие не огородили место аварии, и мужчина вошел прямо в лужу.

Холмск, Наталья Рязанова

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