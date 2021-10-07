В Костроме инвалид обварился в луже с кипятком

Житель Костромы получил ожоги в луже горячей воды, получившейся при прорыве трубы отопления. Рабочие не огородили место аварии, и мужчина вошел прямо в лужу.

Инцидент случился в марте. Рабочие устраняли прорыв трубопровода с горячей водой и не огородили место работ. Инвалид по зрению шел по тротуару и не заметил лужу у себя на пути. В итоге он зашел в горячую воду и получил ожоги 1-2 степени.

«Мужчина получил термический ожог 1-2 степени левой ноги, проходил лечение в травмпункте. Полученные телесные повреждения причинили костромичу легкий вред здоровью», – рассказали в прокуратуре Костромской области.

Мужчина через суд потребовал у ресурсоснабжающей организации компенсацию морального вреда. Компания не признала иск, но суд встал на сторону костромича. Теперь организация должна выплатить мужчине 45 тыс. рублей.

Напомним, жительница Ноябрьска упала в лужу с кипятком в центре города. Она получила ожоги кистей рук, стоп, голени и живота первой и второй степени.

Кострома, Наталья Рязанова

Кострома. Другие новости 07.10.21

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