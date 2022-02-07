Рейс «Аэрофлота» из Москвы в Горно-Алтайск экстренно сел в Омске

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Горно-Алтайск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска из-за запаха горелой проводки в салоне. Об этом сообщает пресс-служба аэрогавани. Посадка прошла благополучно. Пассажиры будут отправлены в пункт назначения на запасном самолете.

«В процессе полета в новосибирской зоне экипаж доложил диспетчеру о запахе горелой проводки в салоне самолета и принял решение следовать на запасной аэродром Омск (Центральный)», – говорится в сообщении.

Аварийный борт совершил посадку в 6:29 по местному времени. Его встречала аварийно-спасательная команда.

Лайнер самостоятельно зарулил на стоянку. Сейчас технические службы осматривают самолет.

Пассажиры доставят в Горно-Алтайск на запасном борте. Его прибытие ожидается в 12:30.

Омск, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»