Иркутянин из ревности заживо сжег двух детей

Два маленьких ребенка погибли при пожаре в частном доме в деревне Тимирязева Иркутской области. По версии следствия, сожитель многодетной женщины из ревности поджог ее вместе с детьми.

Инцидент случился поздним вечером 5 февраля. Предварительно установлено, что пьяный местный житель приревновал свою сожительницу. Он облил ее и трех детей горючей жидкостью и поджог – от этого загорелся дом. Соседи вызвали пожарных.

Женщина успела выбежать с одним ребенком, еще двое погибли на месте. По данным СКР, одному погибшему был год, а второму – четыре. В Прокуратуре уточнили, что младшему ребенку исполнилось два года. мать с ребенком доставлены в больницу с различной степени тяжести.

Следователи задержали 28-летнего подозреваемого, решается вопрос о его заключении под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве двух малолетних детей (пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Еще одно уголовное дело Следственный комитет возбудил по ст. 293 УК РФ (халатность). Будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц органов системы профилактики.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль в центральном аппарате ведомства. Ход также взяла на контроль прокуратура Иркутской области.

Ранее суд в Амурской области приговорил 24-летнего местного жителя к 11 годам в колонии за попытку убийства знакомой с двумя детьми. Подсудимый поссорился со своей знакомой, матерью двух детей, и поджог дом, когда она и дети находились внутри.

Иркутск, Наталья Рязанова

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