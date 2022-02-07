Под Белгородом при раскопках бульдозер наткнулся на авиабомбу

В Белгородской области машинист бульдозера обнаружил авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Взрывное устройство ликвидировали на специальном полигоне.

Инцидент произошел накануне в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Машинист бульдозера, выполняя земельные работы в песчаном карьере, обнаружил авиабомбу весом 100 кг.

«Обычно такие находки находят по весне или летом, земля сама выталкивает снаряды наружу. Гораздо реже, но все же находят и зимой», – сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

На место выехали сотрудники Поисково-спасательной службы Белгородской области. Взрывотехники вывезли бомбу и ликвидировали ее на специальном полигоне.

Белгород, Зоя Осколкова

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