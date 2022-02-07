Ребенок и двое взрослых стали жертвами ДТП с фурой под Самарой

Водитель и два пассажира иномарки погибли при столкновении легковой машины Chery и грузовика Mercedes в Ставропольском районе Самарской области. Среди погибших – маленький ребенок, сообщили в УМВД по региону.

Авария произошла около 13:15 часов на 957-м км автодороги М-5 «Урал» в районе села Александровка. Фура и легковушка столкнулись, и обе оказались в кювете, полном снега. Подробности аварии не уточняются.

«В результате столкновения грузовика Mersedes и автомобиля Chery погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля, среди которых малолетний ребенок. Организована проверка причин и условий, сопутствующих произошедшему ДТП, по результатам которой будет дана оценка действиям ответственных лиц», – пояснили в областной прокуратуре.

Ранее трое взрослых и семилетняя девочка погибли при столкновении легковушки и грузовика в Исаклинском районе Самарской области. Водитель «Лады Приоры» пошел на обгон, не проверив безопасность маневра, и врезался в фуру.

Самара, Наталья Рязанова

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