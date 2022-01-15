Ребенок и трое взрослых стали жертвами ДТП по Самарой

Четыре человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Исаклинском районе Самарской области. Среди погибших – семилетняя девочка, сообщили в УМВД по региону.

Авария случилась около 19:00 часов 14 января на 1157-м км автодороги М-5 «Урал». По предварительным данным, водитель «Лады Приоры» пошел на обгон, не проверив безопасность маневра. На встречной полосе легковушка врезалась с грузовым автомобилем «Мерседес» с полуприцепом.

Только восьмилетнюю девочку, которая ехала в «Ладе», удалось довезти до больницы живой, остальные люди из легковой машины погибли. 40-летний водитель, женщина 39 лет и семилетняя девочка умерли на месте. Девушка 19 лет из того же автомобиля скончалась по пути в больницу.

По факту гибели людей ведется расследование о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц. Областная прокуратура взяла расследование на контроль и начала собственную проверку. Сотрудники оценят соблюдение законодательства при обслуживании данного участка дороги.

Самара, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»