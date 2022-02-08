На Чукотке СКР проверит смерть девочки при катании с горы

Школьница впала в кому и вскоре умерла после катания с горы в поселке Провидения на Чукотке. Следственный комитет и прокуратура проверяют обстоятельства смерти ребенка.

Днем 7 февраля 12-летняя девочка пошла с подругами гулять на гору Портовая. Она решила скатиться с горы лежа, но не сумела вовремя затормозить и несколько раз перевернулась. В больницу ребенка доставили уже в коме второй степени.

Медики на месте диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и подозрение на перелом основания черепа. Несмотря на усилия врачей по ее спасению около 19:00 часов девочка умерла.

Управление СКР по региону начало доследственную проверку обстоятельств смерти ребенка. Правоохранители ищут очевидцев случившегося. Прокуратура автономного округа взяла на контроль проверку СКР и начала собственные проверочные мероприятия.

«Прокуратура организовала проверку по факту несчастного случая на необорудованной снежной горке, в результате которого погиб ребенок. Будет дана оценка действиям органов местного самоуправления по оборудованию безопасных мест для отдыха детей», – сообщили в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», в Красноярске школьник умер из-за травмы, полученной при катании с горы. Мальчик скатился на ледянке, но упал и ударился головой о рельеф склона.

Провидения, Наталья Рязанова

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