Младенец погиб при пожаре в ЕАО

Две женщины и маленький ребенок погибли при пожаре в поселке Николаевка Еврейской автономной области. Специалисты устанавливают причины случившегося.

Сигнал о возгорании поступил в службу спасения в 08:55 по местному времени. Соседи увидели, что загорелся частный дом и вызвали пожарных. К приезду бригады горел дом и веранда, передает «Вести.ру».

Пожарные смогли справиться с огнем, но при осмотре остова дома нашли тела двух женщин и младенца. Обстоятельства их смерти проверяются.

Ранее два маленьких ребенка погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области. По версии следствия, сожитель многодетной женщины из ревности поджог ее вместе с детьми.

Николаевка, Наталья Рязанова

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