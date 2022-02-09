В Бангладеш на стройке АЭС за 11 дней умерли пять россиян

В Бангладеш за короткий срок скончались пять граждан России, которые были заняты на строительстве атомной электростанции «Руппур». По предварительным данным, смерти не носят криминального характера. Местные правоохранительные органы проводят проверку.

По информации агентства United News of Bangladesh, 28 января в больнице в районе Ишварди умер 44-летний россиянин, который находился на лечении. 5 февраля в это же медицинское учреждение доставили 48-летнего инженера-механика. Мужчине резко стало плохо, врачи не смогли ему помочь.

2 февраля 40-летний сотрудник умер во сне. 5 февраля в доме, где проживают задействованные в стойке работники, скончался 59-летний сотрудник компании-субподрядчика. 6 февраля в своей квартире был найден мертвым 45-летний россиянин.

В полиции заявили, что вскрытие не показало ничего подозрительного. Установлено, что у одного из умерших было сердечно-сосудистое заболевание.

В «Росатоме» заявили, что точные причины смерти в каждом случае установит следствие, с которым компания активно сотрудничает. Госкорпорация выразила соболезнования родственникам умерших.

Дакка, Зоя Осколкова

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