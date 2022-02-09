В Уфе автобус сбил женщину на остановке

Жительница Уфы пострадала от наезда рейсового автобуса, пока стояла на остановке. Начата проверка обстоятельств инцидента, сообщили в ГИБДД по Башкирии.

Около 7:25 часов на остановке «75 школа» автобус, следовавший по маршруту №69, сбил 33-летнюю женщину на остановочном пункте. Прибывшая скорая доставила пострадавшую в больницу.

В салоне находились 15 пассажиров, никто из них не пострадал.

Напомним, в Екатеринбурге пассажирский автобус насмерть сбил нетрезвого мужчину на нерегулируемом перекрестке. Водитель пытался затормозить, но машина по инерции врезалась в человека.

Уфа, Наталья Рязанова

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