Мошенники выманили у родственника Сталина 16 млн рублей

Племянник Сталина Леонид Аллилуев во второй раз стал жертвой мошенников. Ветеран Великой Отечественной войны отдал аферистам 16 млн рублей.

93-летний родственник вождя обратился в правоохранительные органы накануне. Он сообщил, что в сентябре прошлого года с ним связался человек, который представился сотрудником Центробанка. Собеседник заявил, что счет Аллилуева в одном из банков требует обновления для защиты от мошенников, и сообщил данные для перевода денег.

В общей сложности ветеран перевел на этот счет 16 млн рублей, передает РЕН ТВ. Последнее пополнение он совершил в конце октября. После этого с ним никто не связывался. Только через несколько месяцев пенсионер осознал, что стал жертвой мошенников.

Стоит отметить, что Аллилуева не первый раз пытаются обмануть. Злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и говорили, что необходимо проверить наличные деньги ветерана. Полиция даже задержала мошенницу, которая пришла к мужчине домой, чтобы забрать банкноты «на экспертизу».

Москва, Зоя Осколкова

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