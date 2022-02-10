В Можге оставшаяся одна дома дошкольница погибла в пожаре

Дошкольница погибла в пожаре в городе Можга в Удмуртии. Ребенок остался в квартире один и не смог спастись от огня, рассказали в управлении Следственного комитета по республике.

По данным следствия, днем 9 февраля 33-летняя местная жительница ушла по делам, а шестилетнюю дочь оставила дома одну. В это время в квартире случилось возгорание, и ребенок погиб. Специалисты выясняют причину пожара, а экспертам предстоит назвать точную причину смерти девочки.

Следователи возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Подозреваемой стала мать погибшей дошкольницы.

Ранее два маленьких ребенка стали жертвами пожара в Норильске, а их старший брат оказался в больнице с отравлением угарным газом. Все трое находились дома одни, пока родители были на работе.

Можга, Наталья Рязанова

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