Родители были на работе: двое детей погибли при пожаре в Норильске Еще один ребенок пострадал

Двое малолетних детей погибли, еще один ребенок пострадал при пожаре в квартире в Норильске. Пострадавший – подросток 15 лет – госпитализирован. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю, пожар в квартире по улице Бауманская микрорайона Талнах города Норильска начался в 15:08 по местному времени. Возгорание ликвидировали спустя час с небольшим.

В ходе тушения огня в квартире «обнаружены тела двух мальчиков 3 и 5 лет с признаками отравления продуктами горения и термического воздействия высоких температур», сообщает СКР.

Старшего ребенка – 15-летнего мальчика – спасатели нашли на балконе. Его доставили в больницу с отравлением продуктами горения . По информации следствия, в квартире жила семья с тремя детьми. На момент пожара родители были на работе.

Причина возгорания устанавливаются, назначена пожарно-техническая экспертиза.

Ранее сегодня в городе Плесецке Архангельской области при пожаре погибли мать и четверо детей. Предположительно, огонь в квартире вспыхнул из-за неисправности электроплиты.

Норильск, Наталья Петрова

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