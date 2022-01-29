Мать и четверо детей погибли в пожаре в Архангельской области

Семья их пяти человек погибла при пожаре в поселке Плесецк Архангельской области. Среди жертв – четверо детей, сообщает региональное управление Следственного комитета. В связи с гибелью семьи возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Огонь в квартире в двухэтажном деревянном жилом доме по адресу улица Строителей, 36 вспыхнул в 03:20 мск. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.

При тушении возгорания были обнаружены тела 37-летней женщины и ее четверых детей в возрасте от 3 до 12 лет, говорится в сообщении СК РФ. По предварительным данным, причиной их смерти стало отравление продуктами горения.

По факту гибели пяти человек возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

К пожару могла привести неисправность электроплиты в квартире многодетной семьи.

По данным СКР, семья состояла на профилактическом учете как находящаяся в социально-опасном положении. В ходе расследования трагедии будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики, отметили в ведомстве.

Архангельск, Наталья Петрова

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