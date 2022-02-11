В России раскрыли сеть подпольных оружейников

Спецслужбы раскрыли сеть подпольных торговцев оружием. Преступники действовали в 20 регионах. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 87 жителей в 20 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту… Из незаконного оборота изъято 274 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства», – говорится в сообщении спецслужбы.

Силовики нагрянули с обысками по адресам в Москве и Подмосковье, на Кубани, в Крыму, на Северном Кавказе, в Воронежской, Ивановской областях, Архангельской, Челябинской областях, а также на Дальнем Востоке.

Были изъяты оружие времен Великой Отечественной войны (немецкий пулемет MG-42, советский ДП-27, винтовки СКС, пистолеты-пулеметы ППС), а также современное оружие (АК-103, пистолеты Desert Eagle), в том числе предназначенное для спецназа (бесшумный автомат «Вал», бесшумная снайперская винтовка «Винторез»), свыше 17 кило взрывчатки 176 ручных гранат, 169 артиллерийских боеприпасов различного калибра, более 27 тысяч патронов. Кроме того, прекращена деятельность 26 подпольных мастерских.

Москва, Зоя Осколкова

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