Жительница Энгельса изрезала пятилетнего сына ножом

Следователи задержали 29-летнюю жительницу Энгельса в Саратовской области по подозрению в покушении на жизнь сына. Изрезанного ножом пятилетнего мальчика доставили в больницу.

Инцидент случился в ночь на 12 февраля в общежитии на улице Полтавской. Правоохранители задержали женщину на месте преступления.

«Госпитализирован пятилетний мальчик с множественными колото-резаными ранениями на теле, в том числе в области груди, живота и шеи. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии», – рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Очевидцы рассказали, что у матери мальчика были «стеклянные глаза», то есть она мало что понимала, когда ее задержали. Очевидцы предположили, что женщина была сильно пьяна или под действием наркотиков. Источник сообщил «СарИнформу», что в последнее время она злоупотребляла алкоголем.

Областная прокуратура начала проверку, чтобы оценить, как женщина исполняли родительские обязанности и надлежащим ли образом органы системы профилактики использовали свои полномочия.

Как сообщал «Новый День», два маленьких ребенка погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области. Сожитель многодетной женщины из ревности поджог ее вместе с детьми.

Энгельс, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»