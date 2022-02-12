В Петербурге прокуратура проверит избиение младенца

Избитая четырехмесячная девочка доставлена в больницу Петербурга. Прокуратура начала проверку инцидента.

Днем 12 февраля жительница многоквартирного дома в Василеостровском районе Петербурга вызвала полицию к соседу. Она заявила, что он избил младшего ребенка. Полиция подтвердила побои и вызвала скорую помощь, а подозреваемого забрала в отделение.

По информации ИА «Агентство журналистских расследований», девочка находится в состоянии средней тяжести. У нее ушибы на лице, врачи подозревают закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Ребенок находится под наблюдением медиков. В семье остался еще старший ребенок.

В отношении 23-летнего отца ребенка составили административный протокол о мелком хулиганстве и пока оставили в отделении. Прокуратура проверит, как родители младенца и органы профилактики исполняют законодательство об охране жизни и здоровья детей, пояснили в ведомстве.

Ранее следователи в Саратовской области задержали 29-летнюю женщину по подозрению в покушении на жизнь сына. Изрезанного ножом пятилетнего мальчика доставили в больницу.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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