Пентагон отрицал заход американской субмарины в воды России

Министерство обороны США заявило, что замеченная у Курил американская подводная лодка находилась в международных водах. Сообщение российской стороны, что субмарина появилась в районе учений Тихоокеанского флота, в Пентагоне назвали не соответствующими действительности.

«Утверждения России о проведении нами операций в ее территориальных водах не являются правдивыми. Мы осуществляем полеты, морские операции и действуем безопасным образом в международных водах», – сказал официальный представитель Индо-Тихоокеанского командования ВС США Кайл Рейнс в беседе с ТАСС.

Напомним, днем 12 февраля подлодка США типа «Вирджиния» зашла в акваторию в районе Курил, где российский флот проводил учения. Россияне на русском и английским языках предупредили американских военных, что они зашли в территориальные воды, и потребовали всплытия подлодки. Американцы не отреагировали, и военный корабль Тихоокеанского флота заставил иностранное судно вернуться в международные воды.

Военному атташе США в РФ вручили ноту протеста, указав, что действия американской подлодки «расцениваются как грубое нарушение норм международного права». В Минобороне РФ действия подводной лодки расценили как провокацию, создающую угрозу национальной безопасности РФ.

Экс-начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко назвал случившееся серьезным военным инцидентом. По его мнению, подобные действия США серьезно нарушают международное право, пишет «Интерфакс».

Политолог, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов оценил происшествие как типичное, поскольку подводные лодки часто используют для разведки и наблюдения за действиями военно-морских сил потенциального противника. Эксперт напомнил, что США до сих пор не ратифицировали конвенцию по морскому праву, а это повышает риск возможных столкновений. И тем более серьезен этот риск в сложившейся геополитической обстановке, передают «Известия».

Вашингтон, Наталья Рязанова

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