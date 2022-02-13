В Якутии семья с четырьмя детьми погибла в пожаре

Четверо детей и двое взрослых стали жертвами пожара в селе Сунтар в Республике Саха (Якутия). Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура проводит проверку.
Сообщение о пожаре поступило в службу спасения в ночь на 13 февраля. Когда прибыли бригады пожарных, дом уже весь полыхал. Пожарные сумели справиться с огнем, при осмотре места пожара обнаружили тела шести человек.
Следователи вместе со специалистами МЧС устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Проводятся допросы. Назначены необходимые экспертизы. Кроме того, следователи дадут оценку действиям либо бездействию должностных лиц», – рассказали в республиканском управлении СКР.
Прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о пожарной безопасности. Сотрудники также оценят условия, способствовавшие гибели людей.
Как сообщал «Новый День», следственный комитет расследует пожар с двумя погибшими детьми в Иркутской области. По версии следствия, сожитель многодетной женщины из ревности поджог ее вместе с детьми.
Сунтар, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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