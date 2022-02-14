В Канаде арестовано одиннадцать протестующих

В канадской провинции Альберта в понедельник, 14 февраля, полиция арестовала 11 человек по подозрению в подготовке вооруженного сопротивления властям на акции дальнобойщиков, – сообщает РИА Новости со ссылкой на канадские правоохранительные органы.

Полиция Альберты сообщила: «Имеются данные, что группа намеревалась использовать силу против полиции в случае попытки правоохранительными органами прервать блокаду».

Сообщается, что в понедельник, 14 февраля, в населенном пункте Кутс на канадско-американской границе полицейские обыскали три грузовика имеющих отношение к группе сопротивления. В автомобилях было обнаружено 13 винтовок, пистолеты, нож и большое количество боеприпасов. В ходе операции силовиков также был изъят трактор и грузовой автомобиль.

«В связи с этим арестованы и задержаны 11 человек», – сообщила полиция.

Оттава, Иван Бабурин

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