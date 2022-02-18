В Канаде участников акций против ковидных мер лишили доступа к деньгам на счетах

Канадские банки начали замораживать счета участников акций, выступающих против коронавирусных ограничений. По мнению властей Канады, применение мер к протестующим является законным на основании положения о чрезвычайной ситуации.

«Я хочу, чтобы те, кто участвует в незаконных блокадах и незаконной оккупации, знали, что эти меры реальны, они применяются и будут иметь последствия», – сообщила заместитель премьер-министра страны Христя Фриланд. На данный момент счета двух участников протестов были заморожены.

Ранее стало известно о задержании нескольких демонстрантов, среди которых был Крис Барбер. Он считается одним из организаторов протестной автоколонны дальнобойщиков под названием «Колонна свободы», прибывшей в Оттаву на манифестацию в конце января.

При этом последние соцопросы показывают, что большинство канадцев не одобряют ни причину, ни методы дальнобойщиков. Две трети жителей страны выступают за то, чтобы военные силой убрали грузовики с улиц.

Оттава, Зоя Осколкова

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