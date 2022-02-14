Лжеминер по ошибке сообщил о бомбе не в том городе

В США мужчина сообщил о заложенной бомбе в Оттаве. Вот только он перепутал столицу Канады с городом в штате Огайо. Лжеминер хотел добавить работы канадским правоохранителям.

В феврале 20-летний американец узнал о том, что в Оттаве идут протесты дальнобойщиков. Он позвонил в один из полицейских участков и сообщил, что в городе заложено взрывное устройство. Через некоторое время он позвонил вновь и заявил, что его ранили.

При этом американец перепутал города и связывался с полицейскими из штата Огайо. Стражи порядка сумели отследить звонок и вычислить хулигана. Тогда тот заявил, что никакой бомбы нет, а сам он в полном порядке. Мужчина признался, что хотел потратить время и ресурсы канадских властей. Как выяснилось, номер полиции Оттавы он узнал в Google, но поисковик выдал ему информацию про американский город.

Полицейские США на всякий случай сообщили о произошедшем своим канадским коллегам, а также направили заявление в прокуратуру.

Оттава, Зоя Осколкова

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