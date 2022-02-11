В канадской провинции Онтарио объявлено чрезвычайное положение

Премьер провинции Онтарио Даг Форд на фоне продолжающихся протестов дальнобойщиков против COVID-мандатов в пятницу, 11 февраля, объявил, что в Онтарио вводится чрезвычайное положение, – сообщает CTV News.

На брифинге для прессы Форд заявил: «Я созову кабинет министров, чтобы использовать законные полномочия для срочного принятия распоряжений, которые четко прояснят, что блокировать и препятствовать движения товаров, людей и услуг с критически важной инфраструктуры является незаконным и наказуемым».

Кроме того, Форд пообещал новые судебные иски против протестующих, включая штрафы и возможное тюремное заключение за несоблюдение распоряжений правительства.

Сообщается, что протестующим может грозить до года тюрьмы и штраф в размере 100 000 долларов.

Следует отметить, что во многих городах Канады, в том числе в столице страны – Оттаве, с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками.

Как сообщают канадские СМИ, премьер-министр Канады Джастин Трюдо на фоне этих событий из соображений безопасности «покинул столицу страны и скрылся в секретной резиденции».

Оттава, Иван Бабурин

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