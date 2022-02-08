Протестующие перекрыли мост между Канадой и США

Мост, соединяющий канадский город Уинсор в провинции Онтарио с американским Детройтом, был перекрыт протестующими, которые требуют отмены ковид-ограничений. Об этом сообщает телеканал CBC.

Демонстранты с канадскими флагами прибыли на мост Амбассадор накануне вечером и буквально остановили движение по путепроводу, который является одним из самых загруженных сухопутных пограничных переходов в Канаде и основным маршрутом для грузовиков.

Департамент транспорта штата Мичиган во вторник рано утром опубликовал сообщение в твиттере о том, что мост по-прежнему закрыт. «Мост в Детройте в сторону Канады закрыт», – говорится в публикации. Водителям рекомендуют пользоваться туннелем, который расположен в трех километрах от моста.

Накануне в Канаде возобновились протесты за отмену ограничительных мер, введенных в целях борьбы с коронавирусом. Дальнобойщики перекрыли центр Оттавы и устроили вечеринку. Мэр города Джим Уотсон ввел режим чрезвычайного положения. Полиция пригрозила арестом местным жителям, которые передают дальнобойщикам еду, напитки и топливо.

Онтарио, Зоя Осколкова

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