российское информационное агентство 18+

Вакцинация детей началась

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 8 февраля 2022, 13:47 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Протестующие перекрыли мост между Канадой и США

twitter.com/OttawaPolice

Мост, соединяющий канадский город Уинсор в провинции Онтарио с американским Детройтом, был перекрыт протестующими, которые требуют отмены ковид-ограничений. Об этом сообщает телеканал CBC.

Демонстранты с канадскими флагами прибыли на мост Амбассадор накануне вечером и буквально остановили движение по путепроводу, который является одним из самых загруженных сухопутных пограничных переходов в Канаде и основным маршрутом для грузовиков.

Департамент транспорта штата Мичиган во вторник рано утром опубликовал сообщение в твиттере о том, что мост по-прежнему закрыт. «Мост в Детройте в сторону Канады закрыт», – говорится в публикации. Водителям рекомендуют пользоваться туннелем, который расположен в трех километрах от моста.

Накануне в Канаде возобновились протесты за отмену ограничительных мер, введенных в целях борьбы с коронавирусом. Дальнобойщики перекрыли центр Оттавы и устроили вечеринку. Мэр города Джим Уотсон ввел режим чрезвычайного положения. Полиция пригрозила арестом местным жителям, которые передают дальнобойщикам еду, напитки и топливо.

Онтарио, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Канадцам пригрозили арестом за помощь протестующим дальнобойщикам

Метки / Коронавирус из Китая

Каждый десятый житель России отказался от общественного транспорта из-за пандемии / В Казани четверть медиков ушли на больничный / В Британии проработавший более тысячи лет паб закрылся из-за пандемии / В России темпы заболеваемости Covid-19 снизились впервые с 10 января / В ближайшее время в мире появится новый штамм коронавируса / Снова антирекорд: за сутки в России выявили более 180 тысяч новых случаев коронавируса / Съездил на Украину: президент Турции заразился «омикроном» / Заболеваемость коронавирусом в России держится на рекордном уровне

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Пандемия коронавируса, Скандалы и происшествия, Коронавирус из Китая,